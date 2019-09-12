Чиновники Минэкономразвития ухудшили демографический прогноз

Число россиян по итогам 2019 года сократится на 284,8 тыс. человек. С таким прогнозом выступили в Минэкономразвития, отметив, что это на треть больше, чем подразумевалось планом по достижению национальных целей развития.

С документом, датированным 10 сентября, ознакомились «Известия». В ведомстве отметили, что использовали при подготовке документа данные из «Демографического прогноза Росстата». В Росстате не стали комментировать оценки коллег из министерства, но напомнили, что ведомство делает собственный демографический прогноз до 2036 года.

Низкий вариант прогноза ведомства в этом году предполагает естественную убыль населения на 259,5 тыс. человек, средний — на 208,4 тыс., высокий — на 123,3 тыс. Новая оценка Минэкономразвития оказалась пессимистичнее, чем самый мрачный прогноз статистиков.

Уже за январь-июль естественная убыль населения составила 209,7 тыс. человек, отметили в Росстате.

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