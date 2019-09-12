В России сократилось число уклонистов от армии

В главной военной прокуратуре зафиксировали сокращение числа уклонистов от службы в армии на треть. Об этом в четверг, 12 сентября сообщил заместитель генпрокурора России — главный военный прокурор Валерий Петров.

«Хочу отметить определенные положительные итоги нашей работы на этом направлении. В текущем году более чем на 18% сократилось число преступлений против военной службы, на треть снизилось количество уклонений от ее прохождения», — цитирует Петрова «РИА Новости».

В четверг в Москве прошло заседание координационного совещания руководителей правоохранительных органов по борьбе с преступностью в Вооруженных силах, других войсках, воинских формированиях и органах.

В ходе совещания Петров отметил, что сохраняется ряд проблем, решать которые необходимо совместными усилиями военных прокуроров, органов военного управления, органов безопасности в войсках и военных следователей.

Приоритетной задачей остается обеспечение безопасных условий военной службы, пишет ТАСС.

С 1 сентября в России изменились правила призыва в армию. Благодаря изменениям в статьи Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» призывники могут добровольно отказаться от отсрочки и досрочно демобилизоваться.