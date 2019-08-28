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В новосибирской воинской части погиб солдат-срочник

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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В воинской части под Новосибирском погиб солдат-срочник из Тульской области. Как сообщило в среду, 28 августа, местное издание «NGS.ru», инцидент произошел в ракетной дивизии в районе Пашино.

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По данным источника издания, солдат перед выходом на боевое дежурство получил оружие и патроны и, «зайдя в помещение гигиены, произвел два выстрела».

Собеседник ЧСМ рассказал, что в воинской части велась проверка, и «из-за этой проверки ребят загнобили тяжело, применяя неуставные отношения со стороны некоторых командиров», так что один из военнослужащих «не выдержал».

Информацию о гибели солдата подтвердил руководитель 481-го военно-следственного отдела Следственного комитета России полковник юстиции Леонид Дорфман. По его словам, в связи с инцидентом ведется доследственная проверка.

Родственникам погибшего уже сообщили о трагедии. Решается вопрос об отправке тела в Тульскую область.

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