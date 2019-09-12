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Жилой фонд Пскова готов к зиме на 95%

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Жилые дома в Пскове готовы к новому отопительному сезону на 95%. Об этом представитель Псковских тепловых сетей заявил на рабочем совещании в управлении городского хозяйства администрации Пскова, которое состоялось 12 сентября.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в 2019 году готовность многоквартирных домов к отопительному сезону выше, чем в прошлом году. Тогда показатель в 95% был достигнут только к 27 сентября.

Начальник отдела ЖКХ и МЖК управления городского хозяйства Сергей Абрамов, в свою очередь, рассказал о содержании детских площадок и поручил присутствующим сообщать об объектах, которые нигде не числятся. Чиновник выразил мнение, что их нужно демонтировать.

В конце августа сообщалось, что в Пскове владельцу здания, которое является памятником архитектуры XIX века, грозит административная ответственность. Дом не был приведен в порядок после пожара.

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