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Псковская филармония будет использовать песочную анимацию на концертах

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В новом сезоне Псковская филармония продолжит эксперименты в подаче материала для зрителей. Об этом стало известно на пресс-конференции в БКЗ.

В частности, песочная анимация не раз появится на сцене Большого концертного зала и украсит выступления музыкантов, передает Псковская Лента Новостей. 6 января пройдет новогоднее представление «Маленький принц» для детей, а в апреле в БКЗ состоится ночной концерт для молодежи сказка «1000 и 1 ночь» .

В филармонии представили нового дирижера Василия Юркевича, который уже начал работать с коллективом. Он выпускник Санкт-Петербургской консерватории, сейчас заканчивает аспирантуру и пишет диссертацию.

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