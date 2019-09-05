Памятник Ленину в Пскове помоют

Власти Пскова пообещали вымыть памятник Владимиру Ленину. Об этом сообщила глава регионального комитета по охране объектов культурного наследия Наталья Тихомирова. Так она прокомментировала письмо жителя города, обеспокоенного якобы запланированным сносом скульптуры.

Тихомирова напомнила, что скульптура была установлена на площади Ленина в 1960 году. Это объект культурного наследия регионального значения, включенный в единый госреестр объектов культурного наследия народов РФ. Он является собственностью города, поэтому обязанность городских властей – содержать его в надлежащем состоянии.

Как пишет Псковское агентство информации, в июле монумент смотрели эксперты и пришли к выводу, что он находится в удовлетворительном состоянии. Необходимы лишь локальные работы по очистке от грязи и ремонт гранитных постаментов.