Мойщик окон сорвался и упал на козырек подъезда в Новосибирске

В Новосибирске промышленный альпинист, который занимался мойкой окон, рухнул вниз на козырек подъезда. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщает новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

По предварительной информации, мужчина шел по выступам в стене, но они отломились и рухнули вниз. Альпинист упал на козырек подъезда, следом на него сорвались несколько плит, к которым он привязал веревки, пишет VN.ru.

В сознании пострадавший был госпитализирован в больницу.

13 августа в Перми 70-летний пенсионер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перерезал тросы промышленным альпинистам, работавшим на фасаде жилого дома.