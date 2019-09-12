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Мойщик окон сорвался и упал на козырек подъезда в Новосибирске

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В Новосибирске промышленный альпинист, который занимался мойкой окон, рухнул вниз на козырек подъезда. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщает новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

По предварительной информации, мужчина шел по выступам в стене, но они отломились и рухнули вниз. Альпинист упал на козырек подъезда, следом на него сорвались несколько плит, к которым он привязал веревки, пишет VN.ru.

В сознании пострадавший был госпитализирован в больницу.

13 августа в Перми 70-летний пенсионер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перерезал тросы промышленным альпинистам, работавшим на фасаде жилого дома.

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