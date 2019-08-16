В Канаде женщина выжила после падения с высоты 1,5 км

Женщина выжила после неудачного прыжка с парашютом с высоты свыше 1,5 км в Канаде. Об этом сообщил телеканал CNN 15 августа.

Ни основной, ни запасной парашют не раскрылись во время свободного падения. Женщина «приземлилась» в лесистую местность, которая отчасти смягчила падение. Спортсменка получила несколько переломов, в том числе перелом позвонка, сообщает телеканал «Звезда».

Полиция выясняет, связано ли произошедшее с чьей-то халатностью при подготовке к прыжку или оказалось случайностью.

В конце июня спортсмен в Московской области пострадал из-за поздно раскрывшегося парашюта. Инцидент произошел под Коломной. Пострадавшего доставили в больницу.