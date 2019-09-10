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Житель Красноярска выжил после падения с 18-метрового кедра

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В Ширинском районе Хакасии вертолет Ми-8 МЧС эвакуировал сборщика кедровых орехов. 20-летний мужчина упал с 18-метрового кедра, но остался жив. Он получил множественные переломы.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, инцидент произошел у села Беренжак. На место оперативно выехала наземная группировка спасателей. Однако пострадавшего необходимо было транспортировать в больницу по воздуху, поскольку из-за характера травм он не выдержал бы таежного бездорожья.

По словам спасателей, молодому человек повезло, поскольку погода была летной, а его друзья сумели передать летчикам точные координаты места происшествия.

16 августа сообщалось, что в Канаде женщина выжила после неудачного прыжка с парашютом с высоты 1,5 км.

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