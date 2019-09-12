Розенбаум выписан из больницы после операции

Народный артист Российской Федерации Александр Розенбаум выписан из больницы после плановой операции. Исполнитель посетил концерт памяти Иосифа Кобзона в Кремле.

Об этом в четверг, 12 сентября, сообщила продюсер музыканта Белла Купсина.

«Александр Яковлевич был вчера в Кремлевском дворце, его выписали, — сказала она ТАСС. — У него всё хорошо».

Ранее в четверг артист прокомментировал информацию о диагностированной и удаленной у него злокачественной опухоли. По словам исполнителя, он не относится к людям, которые любят обсуждать свое здоровье, «тем более при участии всей страны, у которой полно других забот». Музыкант пообещал, что проблемы со здоровьем не отразятся на его концертном графике.

2 сентября Розенбаума успешно прооперировали в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени П.А. Герцена. У него была диагностирована онкология.