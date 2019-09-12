Воркшоп по развитию общественных пространств пройдет в Оренбурге

Оренбург посетят урбанисты, архитекторы, антропологи, экономисты и кураторы культурных проектов КБ «Стрелка». 27 и 28 сентября они проведут в Оренбургском госуниверситете публичные лекции, посвященные городскому развитию.

Речь пойдет о работе с архитектурным наследием, создании комфортных общественных пространств и культурных кластеров, а также инициативе снизу как двигателе городских процессов. Особая образовательная лекция и семинар по применению «Стандарта комплексного развития территорий» пройдет для представителей городских администраций, архитекторов, градостроителей и девелоперов, пишет РИА «Оренбуржье».

Архитектор КБ «Стрелка» Софья Свердлова и независимый куратор культурных проектов Марина Дубова проведут воркшоп по развитию общественных пространств Оренбурга для архитекторов, урбанистов, ландшафтных дизайнеров и всех неравнодушных горожан.