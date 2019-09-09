Более 30 млн рублей потратят на благоустройство Оренбурга до 2020 года

В Оренбурге реализуется нацпроект «Комфортная городская среда». До конца 2019 года на эти цели будет выделено 35 млн рублей. Средства предназначены на благоустройство шести дворовых территорий.

Как отмечает ИА «Оренбуржье», большая часть суммы, 31,5 млн рублей, поступит из регионального бюджета и 3,5 млн рублей — из городского.

В начале сентября после ремонта открыли площадки на трех городских улицах. Там обновили тротуары и подъездные дорожки, установили новые скамейки, игровые модули для детей и спортивные — для взрослых.

По словам директора ООО «УК «Агат» Оксаны Илющенко, сами жители домов активно участвуют в процессе. Так, в одном из дворов жители сами высаживали деревья и цветы, выходили на субботники и украшали территорию.

В июле сообщалось, что в Оренбургской области в рамках реализации нацпроекта «Культура» будут оцифрованы книжные реликвии.