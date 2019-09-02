Российская премьера фильма «Молчащий класс» пройдет в Оренбурге

Дни немецкой культуры начнутся в Оренбурге 16 сентября, в день рождения Александра Шмореля, организатора подпольной молодежной группы «Белая роза», действовавшей в Третьем рейхе. Запланировано награждение студентов — лауреатов премии имени Шмореля.

Церемония пройдет в киноцентре «Космос», где также состоится российская премьера художественного фильма «Молчащий класс» режиссера Ларса Крауме. Картину представят исполнитель главной роли Леонард Шайхер и продюсер фильма Мириам Дюссель, передает РИА «Оренбуржье». Кинопоказы будут бесплатными. В Оренбургской областной библиотеке им. Н.К. Крупской откроется выставка «Германия — власть чувств».

Напомним, Александр Шморель канонизирован как местночтимый святой Берлинско-Германской епархии Русской православной церкви за границей.