Петр Мамонов успешно перенес операцию

Рок-музыканта и актера Петра Мамонова успешно прооперировали в Москве. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщила супруга артиста Ольга.

«Операция закончилась, она длилась 1,5 часа. Операцию провел ведущий хирург Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии. Сейчас Петр в реанимации, выглядит очень хорошо, я его уже видела», — цитирует ее «Интерфакс».

По словам Ольги Мамоновой, «врачи выполнили всё на 100%, так что операция прошла успешно».

Ранее в четверг стало известно, что перенесшему инфаркт Мамонову сделают тройное шунтирование.

«Его перевели в институт Сеченовский, кардиологический, тут есть оборудование высокого уровня. Сейчас его готовят», — цитирует Ольгу Мамонову «Газета.ру».

68-летнего Петра Мамонова госпитализировали 24 августа. 26 августа ему сделали операцию. 2 сентября артиста выписали из больницы до следующей операции.

Мамонов — основатель и лидер рок-группы «Звуки Му», музыкант снялся в фильмах «Такси-Блюз» и «Остров» Павла Лунгина и в нескольких других.