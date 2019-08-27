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Появилось видео с Мамоновым после операции

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Фото: РЕН ТВ
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Актер и музыкант Петр Мамонов рассказал, как чувствует себя после перенесенной накануне операции. Видео с культурным деятелем публикует РЕН ТВ во вторник, 27 августа.

«Чувствую себя неплохо, но состояние серьезное такое. Инфаркт обширный. Обещают вылечить, здесь хорошие очень специалисты. Будем ждать, пока около месяца будут наблюдать, подлечивать», — рассказал он.

По словам артиста, домой его отпускать не планируют — ближайшее время он проведет в больнице, а через месяц его ждет вторая операция, которая «всё решит».

Петр Мамонов находится в Первой городской больнице. Все запланированные на ближайшее время концерты музыканта будут отменены.

Артисту стало плохо 24 августа, когда он находился в деревне в 140 км от Москвы. Жена привезла его в город, где артиста срочно доставили в реанимацию с инфарктом миокарда. 26 августа он перенес операцию, пишет «Газета.ру».

Петр Мамонов — российский актер, музыкант, поэт и радиоведущий. Он родился в 1951 году. В первой половине 1980-х годов со школьным приятелем Александром Липницким создал группу «Звуки Му». В кино он дебютировал в 1986 году в короткометражке «Хау ду ю ду». Также играл в картинах «Нога», «Анна Карамазофф», «Такси блюз», «Игла», «Остров» и др.

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