В Генпрокуратуре напомнили о планах США вмешаться во внутренние дела РФ в 2017 году

Начальник правового управления Генпрокуратуры России Артур Завалунов напомнил, что американские власти еще в 2017 году планировали вмешиваться во внутренние дела РФ. По его словам, это выяснилось при правовом анализе одного из принятых в США законов.

«Нами проведен правовой анализ «закона Магнитского» <...>. Хочу обратить внимание на его положение которое предусматривает ассигнование в фонд противодействия влиянию России в размере $250 млн в 2018–2019 годах. Для использования кибератак в странах НАТО и ЕС», — сказал Завалунов на заседании рабочей группы в Совете Федерации в четверг, 12 сентября.

По его словам, еще в 2017 году, используя «акт Магнитского», США предвидели, что они будут планировать поддержку СМИ и некоторых организаций, чтобы участвовать во вмешательства во внутренние дела России. Также Завалунов отметил, что у Генпрокуратуры есть данные о новых попытках вмешательства со стороны некоторых стран.

«У нас имеется информация, очень серьезная информация, об иных нарушениях, которые допускаются в том числе представителями ряда дипломатических ведомств не буду пока говорить каких государств», — цитирует Завалунова ТАСС.

Он отметил, что данная информация сейчас проверяется. В случае ее подтверждения Завалунов пообещал принять все необходимые меры.

«Акт Магнитского» о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека, приняли в США в декабре 2012 года. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации дела юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского, который скончался в СИЗО «Матросская Тишина». 12 апреля 2013 года министерство финансов США опубликовало персональный состав «списка Магнитского». В декабре 2017 года была принята шестая редакция документа. Последняя, седьмая, редакция была опубликована в мае 2019 года.