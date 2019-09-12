Суд рассмотрит иск Алибасова к производителю «Крота» в октябре

Пресненский районный суд Москвы 2 октября рассмотрит иск продюсера Бари Алибасова к производителю средства для прочистки труб «Крот». Алибасов, отравившийся «Кротом», требует компенсации в 100 млн рублей.

Среди ответчиков, помимо компании «АМС Медиа», значатся гипермаркет «Ашан» и страховая компания «Ингосстах», передает агентство городских новостей «Москва».

4 июня Алибасов попал в Институт имени Склифосовского из-за отравления средством «Крот». Сообщалось, что у пациента диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. 8 августа адвокат продюсера подал в суд на производителя и продавца средства, так как упаковка не соответствовала требованиям безопасности для едкой бытовой химии.

После выписки Алибасова врач-гастроэнтеролог Виталий Румянцев заподозрил его в инсценировке отравления. По словам медика, при таком сильном ожоге продюсер не мог бы так быстро прийти в себя. Кроме того, такой диагноз часто становится смертельным. И даже если пациент выживает, ему приходится удалять пищевод. Позже в СМИ были опубликованы скриншоты переписки помощника Алибасова Сергея Моцаря с врачами, из которых следует, что реальной причиной госпитализации стали проблемы с алкоголем. Алибасов опроверг их подлинность.