«Аэроэкспресс» запустит автобусы до терминала В аэропорта Шереметьево

Компания «Аэроэкспресс» пустит автобусы от станции метро «Ховрино» до терминала В столичного аэропорта Шереметьево. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе компании в четверг, 12 сентября.

Курсировать экспресс-автобусы начнут осенью 2019 года по трасе М-11, поездка обойдется пассажирам в 150 рублей. Время в пути составит порядка 20 минут, дополнительных остановок не предусмотрено

По словам гендиректора «Аэроэкспресса» Алины Бисембаевой, в настоящее время Северный терминальный комплекс (СТК) аэропорта Шереметьево не обеспечен качественным общественным транспортом, а экспресс-автобусы станут удобным способом добраться до терминала В из Москвы.

«Автобусные перевозки стартуют в октябре и будут осуществляться с 07:30 до 21:00 вечера — именно на этот период приходится максимальное количество пассажиров», — приводит РИАМО слова гендиректора.

Транспортно-пересадочный узел расположен недалеко от платной трассы. До южных терминалов воздушной гавани — D, E и F — сейчас ходят аэроэкспрессы по железнодорожным путям. Терминалы В и строящийся С входят в северный терминальный комплекс. Доехать туда можно на межтерминальном «метро», такси, автомобиле, маршрутках или автобусах.

Запуск железной дороги до северных терминалов в РЖД планируют на 2022 год, строительство ее обошлось в 12 млрд рублей, отмечает телеканал «360».

11 сентября сообщалось, что РЖД открыла продажу билетов в купе ряда поездов по 500 рублей.