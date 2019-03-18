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Станция метро «Внуково» откроется в одном павильоне с «Аэроэкспрессом»

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
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Станцию «Внуково» московского метро откроют в павильоне «Аэроэкспресса». Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По словам чиновника, такое решение было принято в интересах пассажиров и для их удобства. Мэр добавил, что в аэропорту Внуково работает более тысячи человек и с открытием станции метро доступность места работы для них значительно повысится, пишет РИАМО.

Протяженность нового участка Калининско-Солнцевской линии столичной подземки до аэропорта Внуково составит 5,2 км. Он будет включать в себя станции «Пыхтино» и «Внуково». Его строительство займет порядка 3–4 лет и должно завершиться к 2022 году.

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