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Появилось видео с зацепившимся за жилой дом в Приморье парашютистом

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Фото: РЕН ТВ
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В Уссурийске специалисты экстренных служб спасли мужчину, который после неудачного прыжка зацепился куполом парашюта за край крыши жилого дома. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Как видно на кадрах, опубликованных телеканалом РЕН ТВ, мужчина повис на стропах на высоте третьего этажа.

«12 сентября на пульт пожарной охраны города Уссурийск поступило сообщение о том, что на улице Арсеньева мужчине, который осуществлял парашютный спуск, зацепился куполом парашюта за край крыши жилого дома», — рассказали в МЧС.

Уже через три минуты после звонка на место происшествия был направлен пожарный расчет с автолестницей. В итоге мужчину смогли отцепить и спустили на землю. Он провисел в таком состоянии около 15 минут.

16 августа сообщалось, что в Канаде женщина выжила после неудачного прыжка с парашютом с высоты 1,5 км.

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