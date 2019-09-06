Прямой эфир

Новые парашюты помогут военным выжить при попадании в воду

0
Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый парашют, разрабатываемый компанией «Технодинамика» (является «дочкой» «Ростеха»), позволит военнослужащим избежать гибели при попадании в воду. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 6 сентября, со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Планируется внедрить сразу несколько решений.

«Одно из них — быстросъемные замки-отцепки на свободных концах парашютной системы, которые позволяют оперативно высвобождаться», — цитирует агентство сообщение пресс-службы «Технодинамики».

Отмечается, что прорабатывается вопрос включения в конструкцию подвесной системы парашюта автоматически надуваемого элемента плавучести, схожего в этом с подушками безопасности в автомобилях.

26 июня сообщалось, что двое российских военных погибли после неудачного десантирования в Крыму.

Инцидент произошел в ходе выполнения плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне «Старый Крым». Бойцы приземлились на водную поверхность и не смогли своевременно освободиться от подвесной системы парашют. Погибшие были контрактниками одной из частей ВДВ, дислоцированных на полуострове.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Подмосковье парашютист разбился насмерть во время группового прыжка
Дополнительные парашюты потребуются для отработки миссии ExoMars-2020

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019