Новые парашюты помогут военным выжить при попадании в воду

Новый парашют, разрабатываемый компанией «Технодинамика» (является «дочкой» «Ростеха»), позволит военнослужащим избежать гибели при попадании в воду. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 6 сентября, со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Планируется внедрить сразу несколько решений.

«Одно из них — быстросъемные замки-отцепки на свободных концах парашютной системы, которые позволяют оперативно высвобождаться», — цитирует агентство сообщение пресс-службы «Технодинамики».

Отмечается, что прорабатывается вопрос включения в конструкцию подвесной системы парашюта автоматически надуваемого элемента плавучести, схожего в этом с подушками безопасности в автомобилях.

26 июня сообщалось, что двое российских военных погибли после неудачного десантирования в Крыму.

Инцидент произошел в ходе выполнения плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне «Старый Крым». Бойцы приземлились на водную поверхность и не смогли своевременно освободиться от подвесной системы парашют. Погибшие были контрактниками одной из частей ВДВ, дислоцированных на полуострове.