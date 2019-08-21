В Подмосковье парашютист разбился насмерть во время группового прыжка

В городском округе Коломна (Московская область) разбился насмерть парашютист. Он совершал любительский прыжок в спортивном клубе, рассказала представитель Московского межрегионального управления на транспорте СК России Елена Марковская.

Инцидент произошел около 14:30, сообщает агентство городских новостей «Москва». Погибший совершал прыжок в составе группы. У него не раскрылся основной парашют, а запасной удалось открыть слишком поздно.

Проводится проверка для выяснения всех обстоятельств случившегося.

В июле жительница Канады выжила после падения с высоты в 1,5 км при неудачном прыжке с парашютом. У нее не раскрылись ни основной, ни запасной парашюты, но падение произошло в лесистой местности и было смягчено деревьями.