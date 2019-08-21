Прямой эфир

В Подмосковье парашютист разбился насмерть во время группового прыжка

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городском округе Коломна (Московская область) разбился насмерть парашютист. Он совершал любительский прыжок в спортивном клубе, рассказала представитель Московского межрегионального управления на транспорте СК России Елена Марковская.

Инцидент произошел около 14:30, сообщает агентство городских новостей «Москва». Погибший совершал прыжок в составе группы. У него не раскрылся основной парашют, а запасной удалось открыть слишком поздно.

Проводится проверка для выяснения всех обстоятельств случившегося.

В июле жительница Канады выжила после падения с высоты в 1,5 км при неудачном прыжке с парашютом. У нее не раскрылись ни основной, ни запасной парашюты, но падение произошло в лесистой местности и было смягчено деревьями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спортсмен в Подмосковье пострадал из-за поздно раскрывшегося парашюта
Парашютисты совершили массовый прыжок в честь Магаданской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019