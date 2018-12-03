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Парашютисты совершили массовый прыжок в честь Магаданской области

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Экстремальный прыжок совершили парашютисты в честь 65-летия Магаданской области. Десять человек под разноцветными куполами приземлились на поле под Магаданом. Они прыгали с высоты 1,3 км.

Самолет с экстремалами сделал перед этим два круга над полем, выкинул маяк, показывающий силу и направление ветра, а затем парашютисты один за одним стали выпрыгивать в пустоту морозного неба Колымы, сообщает ИА MagadanMedia. При этом у каждого спортсмена были флаг России и ДОСААФ, а также дымовые шашки.

По словам представителя Магаданского спортклуба ДОССАФ Татьяны Герасимовой, они выиграли субсидию областного правительства в региональном конкурсе проектов НКО. Проект называется «Воздушные ворота Колымы». Прыжок решили посвятить не только дню рождения Магаданской области, но и развитию местной авиации.

Ранее сообщалось о гибели несовершеннолетнего курсанта парашютной секции на Сахалине. Он разбился во время тренировочных прыжков в Корсаковском районе.

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