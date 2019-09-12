Нетаньяху рассказал об угрозе Ирана для России

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что России грозит опасность со стороны Ирана. Об этом он сказал в интервью РБК.

По мнению политика, в будущем России может навредить распространение шиитского радикального ислама, который, как считает Нетаньяху, «управляется» Тегераном.

«Большее зло — шиитский радикальный ислам, управляемый Ираном, который стремится обладать ядерным вооружением, пытаясь завоевать Ближний Восток», — сказал премьер-министр Израиля.

Суннитский радикальный ислам, по оценке Нетаньяху, представляет меньшее зло.

Политик высказал опасение, что в конечном итоге Тегеран «направит свою идеологию и оружие не только на Израиль и Запад, но и на Россию тоже, потому что он против нашей общей культуры и он хочет править миром».

Ранее сообщалось, что 11 сентября Нетаньяху прибудет в Сочи, где пройдут его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Целью переговоров будет рассмотрение дальнейшего развития сотрудничества обеих стран. Помимо этого, лидеры обменяются мнениями относительно ситуации на Ближнем Востоке.