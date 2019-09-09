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Зариф обвинил Нетаньяху в стремлении развязать войну с Ираном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет развязать войну, об этом заявил глава МИД Иранской Республики Иран (ИРИ) Мохаммад Джавад Зариф. Глава иранской дипломатии отверг заявления израильского премьера о работе Тегерана над ядерным оружием на уже уничтоженном секретном объекте.

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«Обладатель реального ядерного оружия без причины бьет в набат из-за якобы «разрушенного» объекта в Иране. Он и «команда Б» просто хотят войны», — написал министр на своей странице в Twitter в понедельник, 9 сентября. Запись Зариф сопроводил фрагментом выступления Нетаньяху.

Термин «команда Б», который часто использует Зариф, включает в себя ряд известных крайне жесткой позицией в отношении Ирана государственных деятелей разных стран.

Год назад Зариф призвал израильские власти открыть международной инспекции свою «нелегальную программу ядерного вооружения». Так иранский министр отреагировал на заявление премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху об обнаружении секретного «атомного склада» в Тегеране.

В начале сентября Иран объявил о начале третьей фазы сокращения обязательств в рамках ядерной сделки. 25 августа сообщалось, что лидеры стран-участниц G7 поручили президенту Франции Эммануэлю Макрону обратиться к Ирану по итогам саммита, в ходе которого обсуждалось, что Тегеран не должен обладать ядерным оружием.

Летом 2015 года между Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией был подписан СВПД по ядерной программе Тегерана. Согласно ему, Иран отказывался от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций.

В мае 2018 года США объявили о планах выйти из СВПД, обвинив Иран в обогащении урана и разработке ядерного оружия. После этого Вашингтон неоднократно вводил в действие старые санкции и объявлял о новых мерах против исламской республики. Иранские власти категорически отвергали обвинения, указывая на их беспочвенность и на то, что все разработки находятся под контролем Международного агентства по атомной энергии.

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