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Центробанк отозвал лицензию у Гринкомбанка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у иркутского Гринкомбанка. Об этом сообщается 12 сентября на сайте регулятора.

Причиной отзыва лицензии стало то, что кредитная организация допустила уменьшение объема своих средств ниже уставного капитала, вовремя не выполнила предписание регулятора об исправлении ситуации, а также нарушила законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ, говорится в документе.

В банке назначена временная администрация.

Гринкомбанк занимал 419-е место в банковской системе России по величине активов. Банк входит в программу страхования вкладов.

29 июля стало известно, что ЦБ отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация».

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», более половины российских банков (53%) за последний год столкнулись с оттоком средств населения.

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