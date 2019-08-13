Форекс-дилеры продолжили работать в РФ вопреки запрету ЦБ

Крупнейшие международные форекс-дилеры — Alpari Forex, Forex Club и Instaforex — продолжают работать в России, несмотря на то, что в конце прошлого года ЦБ лишил их местные представительства лицензий.

Формально организации выполнили предписания ЦБ: они закрыли представительства в России и рассчитались с клиентами. Однако на практике три из них из РФ не ушли и продолжают активно работать на рынке.

Деньги с российской карты можно беспрепятственно зачислить на счет дилера через онлайн-кабинет («Известия» провели такой эксперимент), компании рекламируют свои продукты в интернете, обзванивают клиентов, ведут аккаунты в соцсетях.

В ЦБ «Известиям» сообщили, что скорее всего эти компании привлекают средства россиян через иностранные организации с аналогичными наименованиями. Они не поднадзорны Банку России. Более эффективно бороться с ними регулятор сможет в том случае, если Госдума примет закон, позволяющий ЦБ блокировать мошеннические финансовые сайты, уточнили там.

В ФАС «Известиям» заявили, что деятельность форекс-дилеров, действующих на российском рынке без лицензии, должна квалифицироваться как незаконная. Собеседник «Известий» В Росфинмониторинге сообщил, что форекс-дилеры не являются субъектом профильного законодательства службы, хотя в перспективе они обязательно войдут в ее зону ответственности.

Источник добавил, деятельность форекс-дилеров не урегулирована законом, при этом ранее рассматривались различные формы введения ее в правовое поле, вплоть до полного запрета. По его словам, беспрепятственная работа компаний с деньгами россиян относится скорее к проблемам проверки клиентов российскими банками.

В пресс-службах дилеров «Известиям» пояснили, что действуют от имени иностранных юрлиц, не подпадающих под российское законодательство.

Подробнее — в материале «Известий»:

Угол надзора: форекс-дилеры работают вопреки запрету ЦБ