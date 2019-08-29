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Россияне стали больше доверять крупным банкам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Более половины российских банков (53%) за последний год столкнулись с оттоком средств населения, следует из обзора рейтингового агентства «Эксперт РА».

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Как отмечает 29 августа РБК, снижение остатков на текущих и депозитных счетах физических лиц было зафиксировано в период с июля 2018 года по июнь 2019-го. Годом ранее показатель оттоков средств был меньше и равнялся 46%.

Согласно данным экспертов, компании выводили свои средства не так активно — только из 48% банков за последний год (45% год назад).

Отмечается, что в целом банковская система не столкнулась с сокращением пассивов — эта проблема актуальна только для мелких банков. В крупных же, напротив, объем средств населения увеличился на 6,5% и составил 28,6 трлн рублей.

15 августа аналитики заявили, что рейтинги банков являются несостоятельными. По словам специалистов, за месяц до отзыва лицензии или начала санации большинство банков оценивались крупнейшими рейтинговыми агентствами на относительно высоком уровне. Однако это не уберегло их от финансового краха.

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