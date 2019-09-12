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Парламент Швейцарии проголосовал за отпуск для отцов при рождении детей

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Фото: Global Look Press/Stefan Huwiler
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Национальный совет Федерального собрания Швейцарии проголосовал за предоставление отцам двухнедельного отпуска по уходу за новорожденным. Об этом сообщил телеканал RTS.

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За законопроект высказались 129 парламентариев, против проголосовал 61 человек, еще один депутат воздержался. Телеканал отметил, что для данного результата потребовалось около 20 лет и более 30 инициатив в парламенте.

Теперь отпуск по отцовству можно будет взять в течение шести месяцев после рождения ребенка целиком или в форме отдельных дней. Финансироваться он будет из пособий по потере дохода, для чего потребуется 230 млн швейцарских франков (более $231 млн) в год. Максимальная сумма пособия в день составит 196 франков (около $197).

Ранее Европарламент и Совет Евросоюза предварительно одобрили предложение Еврокомиссии ввести в странах – членах ЕС обязательный единовременный отпуск для отцов по уходу за новорожденным сроком не менее 10 рабочих дней, пишет «РИА Новости».

На данный момент отпуск отцу при рождении ребенка узаконен в большинстве стран – членов ЕС за некоторым исключением, но его продолжительность и размер связанного с этим пособия отличаются.

Ранее сообщалось, что в Госдуме начали разработку законопроекта о 10-дневном оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком для российских мужчин. Сейчас законодательство позволяет мужчинам-отцам брать отпуск при рождении ребенка только на пять дней и без сохранения зарплаты.

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