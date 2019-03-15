Отпуск за госсчет: в России готовятся ввести сертификаты на отдых

Родители с детьми из многодетных, неполных и бедных семей смогут за счет государства отдохнуть на российских курортах. Право на отпуск им даст специальный сертификат, механизм выдачи которого сейчас прорабатывает Министерство просвещения. Потенциальными участниками программы, по подсчетам «Известий», смогут стать не 1 млн семей ежегодно. Реализация инициативы в этом случае обойдется в 80 млрд рублей в год.

Представители Минпросвещения уже разрабатывают предложения по организации совместного отдыха детей с родителями, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. После внедрения системы выдачи сертификатов возможность провести каникулы на море должна появиться у ребят из семей, относящихся к категориям многодетных, неполных и с низким уровнем доходов, а также тех, в которых воспитываются инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья. Об этом говорится в плане основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства. Причем только лишь этими категориями круг участников программы не ограничивается, следует из документа.

В России живет около 1,5 млн семей с доходом ниже прожиточного минимума. В 81% из них есть дети до 18 лет (22% таких семей — многодетные). Соответственно, потенциальный круг участников программы — как минимум 1 млн семей. Две недели проживания в санатории на троих, по данным Единой межведомственной информационной системы, обходится примерно в 80 тыс. рублей. Из этого следует, что на реализацию инициативы может потребоваться около 80 млрд рублей в год. В Ростуризме и Минэкономназвития не смогли оперативно ответить на запрос «Известий» об отношении ведомств к идее выдачи туристических ваучеров для малоимущих и многодетных семей.

Семейный отдых в российских санаторных оздоровительных лагерях по собственным программам уже оплачивают власти 41 региона, уточнили в Минпросвещения. Но эту практику сегодня сложно назвать распространенной: число участников программы ограничено. Например, жители Тюменской области могут получить путевки «Мать и дитя» на 14 дней, которые позволяют отдохнуть за счет бюджета в Черноморском районе Крыма. Их выдают при условии, что ребенку от 3 до 17 лет, он состоит на диспансерном учете с бронхиальной астмой или другими серьезными заболеваниями дыхательной системы, болел острой пневмонией или перенес пять и более ОРВИ за год. Поехать в санаторий может только один родитель и неограниченное число детей, соответствующих критериям программы. Дорогу в санаторий родители оплачивают самостоятельно. В путевке откажут, если в бюджете будут исчерпан предусмотренные на семейный отдых средства, оговорено в постановлении правительства региона.

Профилактика вместо болезни

Вряд ли гуманно дожидаться, пока ребенок станет больным, чтобы дать ему путевку на отдых, к тому же профилактика заболевания намного выгоднее его лечения, считает глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.

— Социальное государство должно обеспечить отдых многодетным и малообеспеченным семьям, — заявила «Известиям» эксперт. — Тем более материальные трудности чаще испытывают как раз люди с детьми. Кроме того, мера поможет и развитию внутреннего туризма.

Ваучеры на отдых для социально незащищенных слоев населения уже выдают в Великобритании, Германии и Испании, отметил первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Как правило, их номинал составляет €300–500 и при желании ими можно оплатить часть путевки, добавив личные средства.

— По нашим данным, ездить на отдых хотят больше 70% россиян, а могут себе это позволить только 42%, — пояснил «Известиями» специалист. — Конечно, семейные путевки будут большим подспорьем. Но я бы предложил оплачивать и дорогу: с учетом географии нашей страны путь к морю порой стоит дороже, чем проживание, питание и развлечения.

Он добавил, что путевки от государства будут широко востребованы лишь в случае, если и качество отдыха будет на высоте.

Как ранее сообщали «Известия», прошлым летом 18% граждан не удалось выбраться на отдых из-за отсутствия средств. Больше всего отпускников (24%) сделали выбор в пользу дачи и садовых участков. Поездки россияне совершали в основном в пределах страны — отдыхали на Черноморском побережье Кавказа и в Крыму (8%), покупали туры по России (4%), а также гостили у друзей и родственников в других городах и селах (7%).