Самара подключилась к федеральному проекту «Мама-предприниматель»

В Самарской области с 26 сентября начнется реализация федерального образовательного проекта «Мама-предприниматель». Его проводят в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Поддержку осуществляет региональное министерство экономического развития и инвестиции, а также администрация Самары.

В рамках проекта запланировано проведение конкурса бизнес-идей, которые подготовят участницы в качестве итоговых работ. Очный этап конкурса состоится в трех городах: Сызрани, Тольятти и Самаре. Участие могут принимать женщины, имеющие несовершеннолетнего ребенка или находящиеся в декрете, не ведущие официальную предпринимательскую деятельность или те, кто занимается бизнесом менее 1 года, пишет НИА «Самара».

Основам предпринимательства их будут обучать опытные бизнес-тренеры. Они оценят каждую предложенную идею и дадут свои рекомендации по ее воплощению. Победитель может рассчитывать на грант в размере 100 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Самаре в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» появится двухуровневая транспортная развязка.