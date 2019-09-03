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Самара подключилась к федеральному проекту «Мама-предприниматель»

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Фото: TASS/Yay
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В Самарской области с 26 сентября начнется реализация федерального образовательного проекта «Мама-предприниматель». Его проводят в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Поддержку осуществляет региональное министерство экономического развития и инвестиции, а также администрация Самары.

В рамках проекта запланировано проведение конкурса бизнес-идей, которые подготовят участницы в качестве итоговых работ. Очный этап конкурса состоится в трех городах: Сызрани, Тольятти и Самаре. Участие могут принимать женщины, имеющие несовершеннолетнего ребенка или находящиеся в декрете, не ведущие официальную предпринимательскую деятельность или те, кто занимается бизнесом менее 1 года, пишет НИА «Самара».

Основам предпринимательства их будут обучать опытные бизнес-тренеры. Они оценят каждую предложенную идею и дадут свои рекомендации по ее воплощению. Победитель может рассчитывать на грант в размере 100 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Самаре в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» появится двухуровневая транспортная развязка.

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