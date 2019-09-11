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На Украине загорелось лесничество неподалеку от Чернобыля

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Фото: facebook.com/MNSKOB
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На территории украинского Дымарского лесничества в 30 км от Чернобыля возник пожар. Об этом 11 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Вблизи села Новые Соколы Ивановского района возник пожар на территории Дымарского лесничества: произошло возгорание лесной подстилки на площади около 4 га, местами переходящее в верховой пожар. Жертв и пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе и уточнили, что общая площадь пожара составила 6 га.

К ликвидации огня привлечены 62 человека и 11 единиц техники, в их числе два самолета Ан-32П и вертолет Ми-8.

2 сентября в ГУ МЧС России по Севастополю сообщили о пожаре, в результате которого выгорело 1,5 тыс. кв. м сухой травы и кустарников.

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