На Украине загорелось лесничество неподалеку от Чернобыля

На территории украинского Дымарского лесничества в 30 км от Чернобыля возник пожар. Об этом 11 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Вблизи села Новые Соколы Ивановского района возник пожар на территории Дымарского лесничества: произошло возгорание лесной подстилки на площади около 4 га, местами переходящее в верховой пожар. Жертв и пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе и уточнили, что общая площадь пожара составила 6 га.

К ликвидации огня привлечены 62 человека и 11 единиц техники, в их числе два самолета Ан-32П и вертолет Ми-8.

2 сентября в ГУ МЧС России по Севастополю сообщили о пожаре, в результате которого выгорело 1,5 тыс. кв. м сухой травы и кустарников.