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Названа причина пожара в одесском отеле «Токио-Стар»

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Фото: vk.com/Новости Одессы
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Пожар в отеле «Токио-Стар» в Одессе, при котором погибли девять человек, произошел из-за короткого замыкания. Об этом в среду, 28 августа, сообщил прокурор Евгений Антощук.

По его словам, причиной возгорания стала чрезмерная нагрузка на электросети, которая привела к замыканию электропроводки, пишет «РИА Новости».

В среду проходит заседание Одесского апелляционного суда, на котором рассматривается ходатайство по изменению меры пресечения владельцу гостиницы Вадиму Черному — 18 августа мужчину задержали, а позднее заключили под стражу на 60 дней.

Ранее Черный заявлял, что готов нести полную ответственность, если его вина в произошедшем будет доказана. Как заверял владелец отеля, пожарная сигнализация была исправна.

Пожар в гостинице «Токио-Стар» произошел в ночь на 17 августа. Очаг возгорания находился в прачечной, огнем было охвачено около 1 тыс. кв. м. Потушить пламя удалось через три часа.

Во время пожара в здании находилось около 200 человек. Погибли девять человек, еще 10 пострадали. Изначально рассматривалось три версии инцидента — умышленный поджог с целью сокрытия возможного убийства, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное обращение с огнем, пишет «Газета.ру».

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