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В Севастополе выгорело 1,5 тыс. кв. м сухой травы

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В Севастополе произошел пожар на открытой территории. Выгорело 1,5 тыс. кв. м сухой травы и кустарников, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

В воскресенье, 1 сентября, спасателям поступила информация о возгорании травы в районе улицы Междурядная. Существовала угроза распространения на расположенные рядом огороды, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

На место пожара были направлены пять автоцистерн. В пресс-службе отметили, что тушение осложнялось высокой температурой воздуха и сильным ветром, однако ликвидировать возгорание удалось в кратчайшие сроки.

В тушении были задействованы 15 человек личного состава и пять единиц техники. Причиной произошедшего называют попадание искры с опоры ЛЭП в сухую траву.

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