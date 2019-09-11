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Медведев назначил нового заместителя главы Росавиации

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Дмитрия Ядрова заместителем руководителя Росавиации. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина 11 сентября.

«Назначить Ядрова Дмитрия Викторовича заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорта», — сказано в документе.

До назначения Ядров занимал пост директора по стратегическому развитию, эксплуатации и технической политике организации.

Днем ранее президент России Владимир Путин назначил нового прокурора Москвы — им стал Денис Попов.

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