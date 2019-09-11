Медведев назначил нового заместителя главы Росавиации
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Дмитрия Ядрова заместителем руководителя Росавиации. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина 11 сентября.
«Назначить Ядрова Дмитрия Викторовича заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорта», — сказано в документе.
До назначения Ядров занимал пост директора по стратегическому развитию, эксплуатации и технической политике организации.
Днем ранее президент России Владимир Путин назначил нового прокурора Москвы — им стал Денис Попов.