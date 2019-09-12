Подключили автоплатеж: штрафы для дилеров могут вырасти в разы

Авторитейлеры предупредили о возможных финансовых проблемах и рисках банкротств в отрасли. Это следует из письма ассоциации РОАД от 27 июля, направленного в Госдуму, Минпромторг и Минэкономразвития («Известия» ознакомились с документом). Согласно поправкам в закон о защите прав потребителя, судам могут запретить снижать размер штрафов за неисполнение требований клиента. Это окончательно убьет честный бизнес и приведет к волне потребительского экстремизма, уверены участники рынка. Юристы считают разумной фиксацию размера штрафа для нерадивых продавцов. Правда, в нынешней редакции эти меры противоречат нормам Гражданского кодекса.

Штрафные риски

Сейчас потребитель может потребовать от недобросовестного продавца неустойку 1% в день от цены товара и штраф ½ от присужденной суммы, в которую помимо неустойки могут войти и другие компенсации (например, морального вреда). По словам сопредседателя Союза потребителей России Антона Недзвецкого, в случае с автодилерами речь иногда идет о взыскании суммы как за просрочку ремонта, так и о возврате денег за машину.

Право уменьшать штрафы Верховный суд дал в 2012 году. «В настоящее время суды сформировали относительно единообразную практику по вопросу снижения размера штрафа при его несоразмерности последствиям нарушений», –– говорится в письме Российской ассоциации автодилеров (РОАД). В документе отмечается, что судебные органы в целом придерживаются правила, что размер штрафа и неустойки совокупно не должен превышать стоимости заказа — товара или услуги.

«Одним из мотивов снижения штрафа служит финансовое и имущественное положение продавца, при котором взыскание суммы в полном объеме поставит его под угрозу банкротства», — говорится в письме РОАД.

Проект закона, внесенный сенатором Вячеславом Тимченко и группой депутатов в июле этого года, запрещает уменьшать размер штрафа за неисполнение в добровольном порядке требований клиента.

Дилеры подчеркивают, что для автомобилей требования закона о защите прав потребителей итак чрезмерны. Например, за машину ценой в 10 млн рублей приходится платить неустойку в размере 100 тыс. рублей за каждый день просрочки требований покупателя. В документе также отмечается, что если штрафы запретят снижать, то «потребителю будет выгодно вести себя недобросовестно, и это усилит нагрузку на суды».

–– Это просто окончательно убьет честный бизнес. Такого жесткого закона (о защите прав потребителей. –– «Известия») нет нигде в мире, а у нас предлагается его еще больше ужесточить, –– сказал «Известиям» глава РОАД Олег Мосеев.

На фоне стагнации на рынке новых легковых автомобилей дилерских центров в России становится всё меньше. С 2014 по 2018 год, по данным ассоциации, их число сократилось с 4,1 до 3,3 тыс., а с начала этого года прекратили свою деятельность 55 центров. В комитете ГД по экономической политике подтвердили «Известиям» получение письма. В пресс-службе Минпромторга ответили, что не видели законопроекта. Минэкономразвития оперативно не ответили на запрос «Известий».

Есть опасения

Размер неустойки и штрафа, по действующему законодательству, может вдвое превышать стоимость автомобиля, сообщили «Известиям» в юридической службе дилера «Авилон». Там добавили: предложенные изменения в закон о защите прав потребителей, действительно, приведут к увеличению числа судебных споров и новой волне потребительского экстремизма.

В пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр» отметили, что действующая редакция закона не всегда позволяет однозначно определить, кто виноват в неисправности. Например, был проведен некачественный ремонт в сервисе, что привело к поломкам, а иски подаются к официальному дилеру (продавцу) –– якобы автомобиль имел дефекты при покупке, отметил представитель компании.

В «Автомире», «Рольфе» и других крупных компаниях не ответили на вопросы «Известий».

По словам Антона Недзвецкого, сейчас размер штрафов, как правило, уменьшается втрое и более раз. Кроме того, с 2012 года он стал взыскиваться не в местные бюджеты, а в карман покупателя.

–– Это привело к активизации потребительских исков. Граждане надеялись получить в качестве бонуса те самые штрафы, –– сказал юрист.

Запрет снижать размер штрафов, как это было до 2012 года, –– правильная идея, считает он. Раньше автодилеры боялись санкций и пытались не доводить дело до суда, а повсеместная практика снижения выплат привела к потере такого стимула, подчеркнул эксперт.

Вместе с тем предложенные поправки в закон о защите прав потребителей не учитывают необходимость внесения изменений в Гражданский кодекс, заявил «Известиям» и председатель комитета ГД по экономической политике Сергей Жигарев.

–– Опасения относительно законопроекта существуют, поэтому необходимо широкое обсуждение со всеми участниками рынка, –– сказал депутат.

Официальный дилер крайне редко признает свою вину за продажу неисправного автомобиля или соглашается, что гарантийный ремонт оказался некачественным, сказал «Известиям» исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин. Поэтому на досудебное решение проблемы, по его словам, рассчитывать не приходится. При обнаружении брака в новом автомобиле стоит обратиться в независимый сертифицированный автосервис, чтобы оформить диагностическую карту, посоветовал юрист.