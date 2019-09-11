Кузнецова попросила прекратить дело ударившего машину подростка в Томске

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Томской области с просьбой прекратить уголовное преследование подростка из Томска. 16-летний юноша ударил кулаками по капоту автомобиля, сбившего насмерть его щенка.

Также Кузнецова просит привлечь водителя к ответственности, сообщили в среду, 11 сентября, в пресс-службе омбудсмена.

По словам Кузнецовой, в подобных случаях возможны иные варианты решения проблемы, которые минимизируют травмирующую ребенка ситуацию. Такие инциденты могут быть рассмотрены в порядке гражданского иска, а уголовный представился уполномоченному странным.

«Ребенок мог находиться в состоянии аффекта, он видел, что его щенок оказался под колесами машины, переживал шок. Рассматривая все обстоятельства ситуации, сердце разрывается и у взрослого человека», — заявила Кузнецова. По ее словам, доведение дела до уголовного суда вызывает у нее возмущение, сообщает «РИА Новости».

«Мы приложим все силы, чтобы помочь ребенку и отстоять его права», — подчеркнула уполномоченный по делам детей.

На прошлой неделе полицейские дознаватели в Томске закончили расследование уголовного дела об умышленном повреждении имущества в отношении подростка, который ударил кулаком капот машины, сбившей его собаку.

Инцидент произошел 5 июня. По словам молодого человека, он взял с собой в гараж трехмесячную лайку, животное бегало без поводка и попало под внедорожник.

После случившегося автомобилист вызвал ДПС. Прибывшие на место полицейские составили схему ДТП, а молодой человек с отцом похоронили собаку. Однако на этом история не закончилась. Водитель внедорожника подал на подростка в суд и потребовал выплатить ему материальный ущерб в размере 14 тыс. рублей. По словам автомобилиста, подросток якобы угрожал ему, просил денег за собаку и повредил капот.