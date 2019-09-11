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Компания En+ Group расширит свою программу по защите Байкала

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Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов
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En+ Group планирует расширить комплексную программу по защите озера Байкала и заповедных территорий России. Об этом во время проведения очередной экологической акции «360» заявил генеральный директор компании «ЕвроСибЭнерго» (управляет энергетическими активами En+ Group) Михаил Хардиков.

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«Наша новая программа «365 со знаком +» будет включать не только волонтерскую акцию на Байкале, но и экологический мониторинг водных объектов, грантовый конкурс экологических проектов, а также другие мероприятия и акции для жителей Иркутска и региона», — отметил топ-менеджер.

По его словам, за время проведения акции стало очевидно, что ситуация на заповедных территориях меняется к лучшему. Сейчас стоит задача приступить к решению более глобальных задач — таких как воспитание экологически ответственного сознания. «Мы понимаем свою ответственность перед жителями территорий, на которых расположены наши энергетические предприятия — в основном это регионы Восточной Сибири, — и готовы и дальше способствовать улучшению экологической ситуации», — рассказал «Известиям» Михаил Хардиков.

Экологическая акция «360» прошла в этом году в пяти труднодоступных местах на западном побережье Байкала. 500 волонтеров собрали шесть «КамАЗов» мусора, обустроили 540 м экотропы и установили три пикниковые зоны. Впервые за время проведения акции на территории Иркутской области осуществлялся раздельный сбор мусора. Участники собрали 1869 кг стекла, 930 кг металла, 146 кг пластика, 12,5 кг пластиковых крышечек от бутылок. Добровольцы съехались на берега озера из Иркутской области, Новосибирска, Томска, Якутска, Твери, Тульской области, Астрахани, с Сахалина и Украины.

Акция «360» — часть комплексной программы En+ Group по защите озера Байкала и заповедных территорий России, реализуемой с 2011 года. За девять лет в ней приняли участие 144,5 тыс. человек, которые собрали более 4,5 тыс. т мусора. В программу также входят экологические, социальные, научные, образовательные и просветительские проекты.

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