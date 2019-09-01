Осень на Байкале: сезон долгих закатов открыт

«Нигде больше не будет у тебя ощущения столь полной и столь желанной слитности с природой и проникновения в нее: тебя одурманит этим воздухом, закружит и унесет над этой водой так скоро, что ты не успеешь и опомниться; ты побываешь в таких заповедных угодьях, которые и не снились нам…», — писал Валентин Распутин в очерке «Байкал, Байкал…». Осень на озере в объективе фотографа «Известий» Константина Кокошкина