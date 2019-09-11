Разбивший Rolls-Royce миллиардера рабочий попросил признать его банкротом

Рабочий Владислав Кантемиров, разбивший Rolls-Royce миллиардера Александра Аристова, попросил суд признать его банкротом. Об этом говорится в материалах на сайте «Электронное правосудие».

Суд принял заявление и постановил возбудить производство по делу о банкротстве. Заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 19 сентября.

Инцидент с участием Кантемирова и Аристова произошел 2 февраля 2016 года. Рабочий на машине ВАЗ-2114 проехал на красный сигнал светофора и на перекрестке врезался в Rolls-Royce Phantom Аристова стоимостью более 20 млн рублей. В результате ДТП Кантемиров попал в больницу с серьезными травмами, а Аристов и его водитель не пострадали.

Аристов подал в суд, и спустя полгода Кантемирову пришел иск от миллиардера. Тот потребовал 5 млн рублей за ущерб. В ходе судебных разбирательств рабочему удалось снизить сумму до 3,4 млн рублей.