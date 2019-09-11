Прямой эфир

Разбивший Rolls-Royce миллиардера рабочий попросил признать его банкротом

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рабочий Владислав Кантемиров, разбивший Rolls-Royce миллиардера Александра Аристова, попросил суд признать его банкротом. Об этом говорится в материалах на сайте «Электронное правосудие».

Состояние улучшилось: потенциальных банкротов-физлиц стало меньше
337,7 тыс. россиян не могут выплатить кредиты

Суд принял заявление и постановил возбудить производство по делу о банкротстве. Заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 19 сентября.

Инцидент с участием Кантемирова и Аристова произошел 2 февраля 2016 года. Рабочий на машине ВАЗ-2114 проехал на красный сигнал светофора и на перекрестке врезался в Rolls-Royce Phantom Аристова стоимостью более 20 млн рублей. В результате ДТП Кантемиров попал в больницу с серьезными травмами, а Аристов и его водитель не пострадали.

Аристов подал в суд, и спустя полгода Кантемирову пришел иск от миллиардера. Тот потребовал 5 млн рублей за ущерб. В ходе судебных разбирательств рабочему удалось снизить сумму до 3,4 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Адвокат оценил идею запретить продавать единственное жилье банкротов
Администрация Екатеринбурга подала иск о банкротстве певца Новикова

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019