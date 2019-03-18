Администрация Екатеринбурга подала иск о банкротстве певца Новикова

Администрация Екатеринбурга обратилась в суд с заявлением о признании банкротом музыканта, художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады Александра Новикова, долг которого перед заявителем составляет 1,3 млн рублей. Об этом 18 марта сообщает РАПСИ со ссылкой на данные Арбитражного суда Свердловской области.

Отмечается, что сам Новиков 14 марта подал иск в областной арбитраж о банкротстве своего бывшего бизнес-партнера Михаила Шилиманова. В заявлении говорится о задолженности в размере более 10 млн рублей.

В августе 2017 года СК РФ по Свердловской области предъявил окончательное обвинение фигурантам дела о мошенничестве со средствами пайщиков кооператива «Бухта Квинс». Одним из обвиняемых является Александр Новиков. При этом певец категорически отверг все обвинения.

Следствие установило, что при участии бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова деньги 60 пайщиков частично были выведены на счета сторонних фирм и обналичены. Добычей мошенников стало более 50 млн рублей.