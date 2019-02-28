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Шереметьево подал иск к Минтрансу и Росавиации на 20 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Международный аэропорт Шереметьево подал в суд на Министерство транспорта России и Росавиацию.

Иск воздушной гавани на сумму 20,6 млн рублей был зарегистрирован Арбитражным судом Москвы 26 февраля. Детали требования пока не известны, пишет «Федеральное агентство новостей».

25 декабря прошлого года аэропорт Шереметьево стал первым, кто подписал с Росавиацией соглашение, которое предусматривает передачу воздушной гавани московского аэродрома. Срок действия договора составляет 49 лет. 

Плата Росавиации в качестве концессионера составит 1 тыс. рублей в год. При этом аэропорт сам должен будет оплачивать работы по строительству, реконструкции и содержанию объекта. В первые шесть лет Шереметьево намерено вложить в развитие проекта 48,8 млрд рублей.

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