Группа Green Day выступит в Москве в 2020 году

Американская панк-рок-группа Green Day даст концерт в России в 2020 году на московском стадионе «Открытие Арена». Об этом сообщили в пресс-службе концертного агентства SAV Entertainment, организатора гастролей музыкантов.

Коллектив выступит перед столичной публикой 24 мая 2020 года в рамках гастрольного тура, пишет «Москва 24». На концерте прозвучат как новые песни из будущего альбома, так и хиты прошлых лет. В прошлый раз группа приезжала в Москву в 2013 году.

Группа Green Day была основана в 1986 году Билли Джо Армстронгом, Майком Дернтом и Тре Кулом. За всё время существования коллектив выпустил 13 альбомов, Father Of All станет 14-м по счету, уточняет REGNUM. Наибольшую популярность группе принесли песни Boulevard Of Broken Dreams, Wake Me Up When September Ends и American Idiot.

5 сентября сообщалось, что итальянское трио Il Volo отметит 10-летие концертом в России 12 сентября.