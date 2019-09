Голограмма Уитни Хьюстон даст концерты в 2020 году

Голограмма американской певицы Уитни Хьюстон выступит в рамках гастрольного тура в Великобритании в 2020 году. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщает издание Music Week со ссылкой на Сета Фабера, старшего вице-президента по маркетингу компании Primary Wave, владеющей правами на изображение исполнительницы.

«‎Тур станет невероятным зрелищем. Мы старались сделать шоу максимально достоверным. Это будет феноменальный опыт», — заявил Фабер.

В мае 2019 года Primary Wave приобрела права на использование имени и изображения Хьюстон, а также получение процента от продаж ее музыки и товаров с символикой звезды. Лазерное изображение исполнительницы создавалось несколько лет. Над ним работали те же специалисты, которые создавали голограммы музыкантов Роя Орбисона, Эми Уайнхаус и оперной певицы Марии Каллас.

Организацией концертов певицы займется компания BASE Entertainment. Голограмма исполнит хиты I Wanna Dance With Somebody, The Greatest Love of All и другие.

Уитни Хьюстон умерла в феврале 2012 года. Следствие считает причиной смерти несчастный случай. В 2019 году ей исполнилось бы 56 лет. Знаменитость попала в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое число наград.