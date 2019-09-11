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В США упал и загорелся грузовой самолет

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Фото: twitter.com/WPEC CBS12 (@CBS12)
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В американском штате Огайо разбился грузовой самолет. Как сообщает в среду, 11 сентября, местный телеканал 13 ABC, инцидент произошел рядом с аэропортом города Толидо.

Сообщается, что воздушное судно упало на автомобильную парковку и задело два транспортных средства.

Самолет перевозил автомобильные детали. На его борту находились два человека, об их судьбе не сообщается. После падения воздушное судно загорелось, пожар удалось потушить.

Сотрудники аэропорта сообщили, что не получали сигнал бедствия от экипажа самолета перед крушением.

7 сентября сообщалось о самолете Airbus А320 компании Air Asia, который экстренно сел в аэропорту Мальдивских островов с горящим двигателем. На борту находились 58 пассажиров, никто не пострадал.

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