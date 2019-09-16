Разыграли сцену: чем удивят столичные театры в новом сезоне

В первые две недели сентября столичные театры представили планы на сезон. Среди главных сюрпризов — сразу две режиссерские работы Владимира Машкова в Театре Олега Табакова, 20 премьер во МХАТе имени Горького и активное освоение новых сцен ведущими коллективами. «Известия» разбирались, на что театралам стоит обратить внимание в первую очередь.

В гости по вечерам

В этом сезоне театры будут пробовать новые для себя площадки. Так, Театр Маяковского с 19 сентября начнет осваивать сцену Культурного центра ЗИЛ . Здесь представят один из популярных и успешных спектаклей «Изгнание / Мой друг Фредди Меркьюри» . А ленкомовцы со своей визитной карточкой — рок-оперой «Юнона и Авось» — выступят на сцене МХАТа имени Горького . Как пояснил «Известиям» директор «Ленкома» Марк Варшавер, такие выездные спектакли на арендуемой сцене нужны коллективу для заработка.

— Три спектакля проданы за 7,5 млн, — признался Марк Варшавер. — Во МХАТе и сцена больше и зрительный зал. Театру не впервой играть на тысячные залы. «Юнону и Авось» мы играли на 15-тысячном стадионе.

К3 Директор театра «Ленком» Марк Варшавер Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Помимо этого «Ленком» ведет переговоры с Глебом Панфиловым о постановке пьесы канадского драматурга Норма Фостера «Давние знакомые». В главных ролях — Инна Чурикова и Александр Збруев . Марк Захаров положил глаз на талантливого режиссера Дайнюса Козлаускаса. Пьеса пока обсуждается. А сам худрук в декабре представит работу над инсценировкой произведений Владимира Сорокина «Капкан». В ролях — Виктор Раков, Александр Збруев, Владимир Юматов, Александра Захарова, Дмитрий Певцов, Антон Шагин .

Свои и чужие

Одной из главных премьер в Et Cetera обещает стать постановка главного режиссера театра Роберта Стуруа. Он представит спектакль по произведениям Гофмана, а его фабулой послужит роман писателя «Крошка Цахес» . Худрук театра Александр Калягин обещал труппе, что, вполне вероятно, сам сыграет в одной из премьер.

А худрук Театра Вахтангова Римас Туминас второй сезон анонсирует работу над романом Толстого «Война и мир» . Прошлый год выдался для него тяжелым, но на этот раз он настроен решительно.

— Сейчас главная работа идет над текстами, — признался «Известиям» Римас Туминас. — Хочу их проверить через актеров. Так и определюсь, кто будет играть в спектакле.

К4 Спектакль «Пер Гюнт» в Театре Вахтангова Фото: агентство городских новостей «Москва»/Игорь Иванко

Вахтанговский открыл двери и для приглашенных режиссеров — Николай Коляда поставит здесь свою пьесу «Баба Шанель».

— Это спектакль на восемь актрис. С дублерами получается 16, как раз на весь наш женский возрастной коллектив, — рассказал худрук.

А пока сезон в Театре Вахтангова открылся постановкой «Пер Гюнт» Юрия Бутусова. Это первая его работа в новом статусе главного режиссера прославленной сцены.

Под знаком Табакова

К 75-летию Победы худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач инсценирует повесть Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» . Премьера полностью мужской постановки намечена на декабрь. Сейчас худрук пытается равномерно распределить новые роли среди актеров огромной труппы МХТ.

— Здесь 205 артистов, надо их обеспечить работой, — сказал «Известиям» Сергей Женовач. — Надо разобраться, понять, чем артист приглашенный лучше того, кто здесь работает. Узнать это можно, только поработав с ними. У Олега Павловича было чутье на хороших актеров. А со временем и мы поймем, как дальше формировать труппу.

К1 Художественный руководитель Театра имени Олега Табакова Владимир Машков на сборе труппы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Дело Табакова продолжает и Владимир Машков: он наконец сам возьмется за постановку в «Табакерке» . Его «№ 13» стал хитом МХТ и даже пережил реинкарнацию, превратившись в «№ 13D». Теперь же руки режиссера дошли и до возглавляемого Театра имени Олега Табакова.

— Я решил добить себя. Иначе невозможно компенсировать свое отсутствие в Театре Олега Табакова на протяжении предыдущих 20 лет, — сообщил худрук на сборе труппы.

Машков начнет с подвала на Чаплыгина, где поставит комедию Терри Джонса «Ночь в отеле с Альбертом Эйнштейном и Мерилин Монро». А для сцены на Сухаревской создается детектив. На спектакле «А.Н.О.» по пьесе Агаты Кристи «Десять маленьких индейцев» театр продолжит сотрудничество с модельером Валентином Юдашкиным, прежде работавшим над «Моей прекрасной леди» .

Еще один ученик Табакова — худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков — в этом сезоне в память об учителе восстановит спектакль «На всякого мудреца довольно простоты», поставленный мэтром еще в 1997 году . Сергей Безруков более 200 раз сыграл в этой постановке роль Глумова, а теперь выступит в качестве режиссера вместе с Аллой Решетниковой. А уже сама Решетникова поставит спектакль для детей «Щелкунчик». Запланирована и премьера с участием Безрукова-актера, но название пьесы и имя режиссера держатся в секрете до сбора труппы 20 сентября.

R5 Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков на репетиции спектакля «На каждого мудреца довольно простоты» Фото: пресс-служба Московского Губернского театра/Галина Фесенко

Недавно назначенный худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов на первом сборе труппы тоже обещал работать с оглядкой на Табакова.

— Олег Павлович создавал коммерчески успешный театр, дававший пищу для ума ценителям традиционных постановок и одновременно тем, кому интересен эксперимент, — отметил в беседе с «Известиями» худрук.

Богомолов планирует привлечь в театр частные инвестиции, для чего уже создал Фонд имени Соломона Михоэлса. А также хочет запустить программу «Большие режиссеры маленьким детям» и «Лабораторию молодой режиссуры». Худрук планирует выпустить «Покровские ворота» Зорина и «Ифигению в Авлиде» Еврипида. А Кирилл Вытоптов поставит ​«Слово о полку Игореве». Скорее всего, все премьеры будут сыграны во «Дворце на Яузе», поскольку после Нового года в родных стенах театра начнется реконструкция.

Битва за центр

В период реконструкции на Малой Бронной «театральный центр тяжести» в районе Тверского бульвара сместится в сторону МХАТа имени Горького. Эдуард Бояков запланировал сразу девять премьер на Большой сцене, шесть — на Малой и пять — на Третьей. Но главное — можно сказать, проверочное задание для нового руководства — восстановление исторического спектакля Константина Станиславского «Синяя птица» . Бояков обещал две версии: сокращенная для детей и полная для взрослых.

Расположенный еще ближе к Кремлю Театр Ермоловой пригласил для постановки Валерия Фокина. Худрук Александринки готовит пьесу Константина Фокина «Честная женщина» . На главную роль режиссер пригласил актрису «Современника», народную артистку России Марину Неелову. Покинувший Волковский театр Евгений Марчелли тоже планирует работу в Ермоловском. Здесь он поставит «Дачников». Режиссер уже пытался сделать спектакль по этой пьесе Горького на сцене МХТ. Но тогда не сложилось. Будем надеяться, на этот раз всё состоится.

К2 Художественный руководитель Театра Ермоловой Олег Меньшиков на сборе труппы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Ну а худрук Малого театра Юрий Соломин верен традициям, классической литературе и драматургии. Владимир Драгунов поставит в этом сезоне «Игроков» Гоголя, Василий Федоров — «Красавца мужчину», а режиссер итальянского театра «Пикколо» Стефано де Лука — «Рождество в доме сеньора Купьелло» Эдуардо де Филиппо . В общем, жителям и гостям центра столицы будет из чего выбрать.

День рождения на сцене

Несколько театров отметят в этом сезоне юбилеи. Так, Театру сатиры в октябре исполнится 95. Александр Ширвиндт по такому случаю поставит музыкальный спектакль «Хотим сыграть Мольера» — своеобразный парафраз на пьесу «Мещанин во дворянстве» на стихи Юлия Кима и музыку Владимира Дашкевича. В главной роли — Федор Добронравов.

К6 Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

90-й сезон открыл и Театр Армии. И это не единственная знаменательная дата для коллектива. 80 лет как коллектив переехал в здание на Суворовской площади. Юбилеи отметят народные артистки Алина Покровская и Лариса Голубкина. Неудивительно, что в репертуаре появятся спектакли на этих артисток: модный режиссер Василий Бархатов поставит мюзикл «Святая Анна», а Дмитрий Астрахан — «Леди на день».