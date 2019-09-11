Саратовцев из-за пробок попросили пересесть на общественный транспорт

Власти Саратова обратились к жителям города с просьбой пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт. Это связано с крупными пробками, возникшими на местных дорогах.

В частности, с обращением к саратовцам выступил мэр Михаил Исаев. Он заявил, что текущая неделя оказалась насыщена крупными событиями. Так, в Саратове проходит XV чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту, а в выходные состоятся мероприятия в рамках празднования 429-й годовщины со дня основания города.

В связи с этим парковка ограничена, перекрыты несколько улиц. Это сделано в целях безопасности. Дорожное движение также затрудняют ремонтные работы. Самые масштабные ограничения движения в центре Саратова будут наблюдаться с 11 по 15 сентября, уточняет ИА «Взгляд-инфо».