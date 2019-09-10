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Движение ограничат в Саратове из-за ЧМ по пожарно-спасательному спорту

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В день официального открытия XV чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту в Саратове будут ограничены движение и стоянка транспорта на ряде улиц. Меры вводятся на период проведения мероприятий: 11 сентября с 06:00 до 22:00.

Как передает ИА «Взгляд-инфо», водители не смогут свободно проехать по участкам улиц Московской, Радищева и Горького, а также по Театральной площади.

Кроме того, в это же время в нескольких местах региональной столицы будет действовать временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств.

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