Необычный способ водителя из США покинуть пробку рассмешил Сеть

Водитель из Лос-Анджелеса нашел простой и гениальный способ вырваться из пробки, чем заработал немалую популярность в Сети.

Мужчина, который, видимо, очень спешил, просто догадался попросить других участников движения пропустить его, рассказала в Twitter жительница мегаполиса Эллисон Клемес.

По словам девушки, стоя в пробке, один из водителей в какой-то момент достал табличку с просьбой пропустить его, а когда другие автолюбители уступили ему дорогу, показал еще одну с надписью «спасибо».

Видео инцидента позабавило пользователей сети. Ролик за несколько дней набрал более 2 млн просмотров.

«Боже мой! Боже мой! Братишка, это так умно. Мне нравится», — написала Эллисон.

«Это просто гениально. Почему раньше не додумались?» — задался вопросом один из подписчиков.

«Всем в Лос-Анджелесе стоит так делать», — отметил еще один комментатор.

«Смешно, но уже сегодня я видела такой же метод на дорогах Тампы», — указала одна из автолюбительниц.

broh driving in la is such a trip i’m still laughing pic.twitter.com/UulhKb8LOB