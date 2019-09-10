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Нетаньяху эвакуировали с предвыборной встречи из-за ракетного удара

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху эвакуировали с предвыборной встречи в городе Ашдоде после срабатывания сирен воздушной тревоги. Причиной стали пять ракет, выпущенных из сектора Газа по Ашкелону и Ашдоду. Об этом сообщило во вторник, 10 сентября, издание Times of Israel.

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Мероприятие транслировалось в эфире местных телеканалов. Сначала охранники вывели Нетаньяху в безопасное помещение, затем политик вернулся на сцену и продолжил речь, отмечает газета.

В результате ракетного удара пострадавших нет, в больницу с сильным стрессом доставлена 46-летняя женщина.

6 сентября из сектора Газа по израильской территории выпустили пять ракет. Обстрел израильской территории произошел после традиционной пятничной демонстрации палестинцев на границе с Израилем, во время которой, по данным министерства здравоохранения Газы, были убиты двое палестинцев 14 и 17 лет.

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